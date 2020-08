DIRT 5 nous revient en de début du mois d’août avec une vidéo du mode Ice Breaker. Comme son nom l’indique, ce mode du jeu de Codemasters nous proposera de concourir sur des circuits entièrement gelés avec des conditions météos dynamiques qui pourront être extrêmes.

Au programme, « dérapages maitrisés, drifts précis, ainsi que vitesse » expliqué l’éditeur qui nos promet une nouvelle expérience particulièrement exaltante à jouer avec un gameplay différent des habituels autres modes de la licence.

Du côté des environnements du mode Ice Breaker, la Norvège figure au programme des lieux à découvrir tout comme le Népal ou encore e détroit de l’East River à New York.

DIRT 5 sortira le 9 octobre sur les supports actuels et plus tard sur PS5 et Xbox Series X.