Le Mexique, voilà où le Festival Horizon posera ses valides dans le nouvellement annoncé Forza Horizon 5. Officialisé lors du Xbox & Bethesda Games Showcase de l’E3 2021, le nouveau Forza à la sauce Playground Games est d’ores et déjà calé au 9 novembre sur PC (Windows 10 et Steam), Xbox One et Xbox Series X|S. Et ce n’est pas un scoop, il fera d’office son apparition dans le Xbox Game Pass.

Forza Horizon 5, destination Mexique



Le terrain de jeu le plus grand et le plus varié de la série, voilà comment nous est introduit le Mexique de Forza Horizon 5. Déserts, jungles, villes, ruines, plages, canyons et même un volcan enneigé, les paysages du jeu seront à arpenter sous divers effets météorologiques. « Gigantesques tempêtes de sable, intenses tempêtes tropicales… des intempéries à affronter au fil de saisons dynamiques » nous explique-t-on.

Des centaines de voitures seront présentes, à piloter en mode libre, via l’Horizon Arcade et ses défis barrés ou encore dans les modes compétitifs Horizon Open et Tours.

Forza Horizon 5, la démo de gameplay

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de (re)voir la démo de gameplay de Forza Horizon 5 dans des conditions optimales, alors regardez la vidéo ci-dessus.

Sur PC et Xbox Series X|S, le jeu de Playground Games promet des panoramas « sans précédent » avec une excellente distance d’affichage, un grand nombre de détails et des effets saisissants. Des éléments dont l’aperçu qui nous est offert est franchement alléchant, avec la Mercedes-AMG Project ONE en vedette.