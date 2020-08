On embarque à bord de la Toyota Yaris pour une nouvelle vidéo de WRC 9, le prochain jeu vidéo officiel du FIA World Rally Championship. Les équipes de KT Racing et NACON nous proposent ainsi de découvrir le Rally Japan, un rallye qui fait son grand retour dans la compétition après un bon paquet d’années d’absence.

C’est même « la grande finale du WRC en novembre » qui s’y jouera précise NACON, bien heureux de pouvoir proposer aux joueurs de WRC 9 la version virtuelle de ce rallye aux « spéciales très techniques » et aux routes particulièrement étroites.

WRC 9 sortira le 3 septembre sur PC (Epic Games Store), PS4 et Xbox One puis, plus tard, sur Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series X.