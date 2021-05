On a déjà eu droit au Garage puis au Gratte-ciel, il est maintenant temps de prendre la direction d’un troisième environnement de Hot Wheels Unleashed : le Campus universitaire. Une fois encore, c’est avec une vidéo de gameplay que Mattel et Milestone illustrent leur jeu de course mettant en scène les célèbres petites voitures.

On nous précise que sept véhicules (dont le Tanknator, le Power Rocket et l’Exotique) sont à l’honneur dans cette bande-annonce de gameplay. Ces voitures, et bien d’autres, les joueurs pourront donc les piloter dans ce campus qui sera composé de trois pièces (la bibliothèque, la salle de classe et le labo de chimie) connectées entre elles via le hall et les conduits d’aération.

Hot Wheels Unleashed sortira le 30 septembre sur PC, Switch ainsi que consoles PlayStation et Xbox.