Puisque sa sortie a été retardée d’un mois, et vise désormais le 6 novembre sur PC, PS4 et Xbox One, DIRT 5 prend le temps de se montrer dans une nouvelle vidéo. Direction l’Afrique du Sud et le stade de Cape Town dans cette séquence de gameplay de plus de trois minutes.

L’endroit parfait pour les courses rapprochées explique Codemasters, avec ce qu’il faut de sauts et de croisements pour en faire un circuit a priori spectaculaire. Disponible dans les modes Carrière, Arcade et En Ligne, avec un maximum de 12 voitures dans une course, le stade de Cape Town devrait aussi être particulièrement adapté aux créations du mode Playgrounds. Quésaco ? Notre preview vous en apprend plus sur ce mode.

Ajoutons simplement que le 6 novembre sur PC, PS4 et Xbox One, DIRT 5 sera aussi disponible sur les prochaines consoles de salon, dès le 10 novembre sur Xbox Series X / S puis « plus tard dans l’année » sur PS5. Avis aux potentiels acheteurs, le jeu profitera du Smart Delivery chez Xbox et d’une mise à niveau gratuite du même acabit sur PlayStation.