En attendant de savoir de quoi sera fait l’avenir de Diablo IV, c’est Diablo II Resurrected que Blizzard Entertainment a choisi de monter à l’E3 2021. Une nouvelle vidéo a été diffusée et la date de sortie du jeu a été précisée au 23 septembre.

Diablo II et son extension Lord of Destruction reviendront avec des modèles en 3D, une résolution 4K et une bande-son remastérisée, en plus de cinématiques recrées.

Diablo II Resurrected sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S et Nintendo Switch. Un bêta-test sera mis en place en août, avec accès anticipé pour les pré-commandes.