Les allergies au dématérialisé seront probablement heureux d’apprendre que les jeux GRIS et Carrion auront droit à une prochaine sortie au format physique. Devolver Digital a annoncé la nouvelle et c’est Just For Games, en France, qui se chargera de la commercialisation des deux titres.

Le charmant plateformer de Nomada Studio sera disponible le 1er octobre en version boîte. Cette édition sera dotée d’une jaquette réversible et d’un artbook de 28 pages.

Plutôt décevant, Carrion aura lui-aussi droit à une jaquette alternative et un artbook. Le jeu de Phobia Game Studio sera quant à lui disponible le 29 octobre dans nos boutiques.