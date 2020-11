Si beaucoup de titres PS4/Xbox One profitent de la sortie des Xbox Series X (et dans un moindre mesure Series S) et PS5 pour se mettre à jour gratuitement sur le plan technique, d’autres font le choix de revenir dans une nouvelle édition, payante, qui embarque quelques nouveautés en plus des améliorations techniques de rigueur. Devil May Cry 5 fait partie de ceux-là, avec la sortie d’une Special Edition dont voici le trailer de lancement.

Capcom en profite pour rappeler que cette édition à 39,99€ embarque l’excellent jeu de 2019 avec résolution 4K, option à 120 images par seconde, le ray tracing (via une future update sur Xbox Series X) et de l’audio 3D.

Pour le contenu, en plus des éléments de l’édition Deluxe du jeu de base et du Color Pack EX, cette Special Edition de Devil May Cry 5 propose un mode Chevalier Sombre, à savoir un niveau de difficulté supplémentaire, ainsi qu’un mode Turbo avec une vitesse de jeu augmentée de 20%. Le tout avec Vergil en guise de personnage jouable et son mode Palais Sanglant, des éléments que les joueurs de Devil May Cry 5 sur PC, PS4 et Xbox One pourront obtenir dans un DLC à 4,99€ à partir du 15 décembre.