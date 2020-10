Tout est dit, ou presque, Devil May Cry 5 : Special Edition aura droit à une version physique le 1er décembre en France. Cela concernant autant la PS5 que les Xbox Series S et Series X, où le jeu sera facturé 49,99€ chez nous.

Vous possédez Devil May Cry 5 sur PS4, Xbox One ou même PC ? Capcom vous permettra d’obtenir gratuitement Vergil en tant que personnage jouable à une date ultérieur. Sans précision.

Pour profiter des optimiations visuelles et des autres nouveautés de cette Special Edition, il faudra obligatoirement passé par les versions PS5 et Xbox Series S/X embarquant Vergil donc mais aussi deux nouvelles manières de jouer (l’extrême Legendary Dark Knight Mode et le 20% plus nerveux Turbo Mode).