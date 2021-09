On en parlait en juin dernier, le RPG lovecraftien Dolmen a profité de la récente gamescom 2021 pour se montrer dans deux nouvelles vidéos. À tête reposée, on revient sur les séquences en question avec, tout d’abord, un trailer dédié au scénario du jeu.

Dans Dolmen, les joueurs découvriront le monde de Revion Prime. Une planète qui attire bien des convoitises de par ses particularités physiques, notamment des failles en guise de portes vers d’autres dimensions, et la présence d’une espèce extraterrestre.

L’autre séquence montrée, plus concrète, permet d’apprécier des phases de gameplay de cet action-RPG prévu pour 2022 sur PC, PS4, PS5, One et Xbox Series X|S.