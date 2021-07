Voilà déjà trois années que Detroit : Become Human est disponible sur PS4. Egalement paru fin 2019 sur PC, le jeu de Quantic Dream vient de passer un cap. Il s’est en effet écoulé plus de 6 millions d’exemplaires du soft dans le monde, dont 1 million pour la fameuse version PC. Un nombre qui concerne les unités payantes précise le studio, rappelant au passage que son titre est « le cinquième jeu PC le plus streamé sur PlayStation Now au printemps 2021 ».

De manière plus générale, l’année 2020 a été faste pour le studio français. Guillaume de Fondaumière, Directeur Général Délégué de Quantic Dream, ne manque pas de s’en féliciter :

« Notre groupe a confirmé l’année passée tout le bien fondé de sa stratégie d’autoédition et réalisé un nouveau résultat après impôt record de 5,7 Millions d’euros. Cette tendance très positive se confirme par ailleurs au premier semestre 2021 avec des ventes record enregistrées ces dernières semaines. »

Quant à Detroit : Become Human, on ne serait que trop vous conseiller de jeter un œil à notre test réalisé en 2018. Un test façon « dont vous êtes le héros » avec conclusion personnalisée à la clé.