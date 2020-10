Si Detroit : Become Human est à la portée des joueurs PC depuis un bon moment déjà, ce n’est que cette semaine que Quantic Dream lâche dans la nature un collector pour cette version de son jeu. Une édition collector à 349,99€ limitée à 2500 exemplaires que les plus intéressés peuvent donc désormais s’offrir via ce lien (chez Just For Games) s’ils en ont les moyens.

Au menu de ce collector, un code pour télécharger Detroit : Become Human sur Steam à retrouver sur une carte holographique de Cyberlife, un set de 3 pins des symboles principaux du jeu et une statue en PVC de Kara de 27 cm (socle éclairé avec bras articulés).

Le tout est enfermé dans une boîte triangulaire censée reproduire « la célèbre scène de création de l’androïde dans les usines de CyberLife« . Avis aux collectionneurs, donc.