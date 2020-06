Alors que sa démo est toujours accessible sur GOG.com mais aussi sur Steam, Destroy All Humans! occupe aussi l’actualité avec une nouvelle vidéo.

L’idée de cette courte séquence est de nous offrir un aperçu des différentes armes à la portée de notre extraterrestre pour pacifier, à sa manière, notre bonne vieille planète.

THQ Nordic prépare donc tranquillement l’invasion alien de Crypto et des siens, une arrivée toujours programmée le 28 juillet sur PC, PS4 et Xbox One.