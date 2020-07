Parmi les nouveaux éléments du remaster de Destroy All Humans! devrait figurer une mission inédite prenant place dans la fameuse Area 42.

Une zone de jeu que THQ Nordic et Black Forest Games nous permettront d’explorer à la fin du mois mais en attendant, c’est l’environnement dans son ensemble qui fait l’objet d’une nouvelle bande-annonce à visionner ci-dessous.

Destroy All Humans! sera à la portée des joueurs PC, PS4 et Xbox One avec un prix de vente fixé à 30€.