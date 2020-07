Toujours au rayon des annonces du Xbox Games Showcase, on a appris l’arrivée de Destiny 2 sur Xbox Series X. Le jeu de Bungie aura droit à une version optimisée sur la prochaine machine de Microsoft avec le menu habituel : 4K, 60 images par seconde et Smart Delivery (et même crossplay entre générations).

L’arrivée du jeu dans le Xbox Game Pass en septembre prochain a aussi été révélée, avec toutes les extensions dont la petite nouvelle, Au-delà de la Lumière, à partir du 10 novembre.

A propos de Au-delà de la Lumière, précisons qu’elle transportera les joueurs de Destiny 2 sur la lune gelée de Jupiter, Europe, avec une nouvelle classe à la clé étant capable d’utiliser le pouvoir inédit de la Stase. Un nouveau raid, Crypte de la pierre, sera aussi de la partie.