Quand elle n’est pas occupée à tourner avec Philippe Lacheau et sa bande, l’actrice française Elodie Fontan trouve le temps de faire une petite virée dans le monde du jeu vidéo. Activision s’est en effet offert les services de la comédienne pour le doublage de l’Exo Inconnue, au coeur de la nouvelle extension de Destiny 2 : Au-delà de la Lumière.

Dès le 10 novembre sur PC, PS4, Xbox One mais aussi Xbox Series X et Series S, les joueurs du titre de Bungie pourront donc entendre la voix de l’actrice avec l’Exo Inconnue qui « sera aux côtés des joueurs tout au long de cette nouvelle aventure » précise le communiqué du jour.

De son côté, Elodie Fontan, dont c’est la première expérience du genre, explique son engouement à prêter sa voix à un tel perso : « Elle possède une vraie identité, un côté dur à cuire qui en impose et auquel j’ai tout de suite accroché. Et c’est aussi un personnage adoré des fans ! ». La comédienne ajoute « L’univers du jeu m’a également convaincue avec son côté science-fiction à grande échelle. Les joueurs peuvent participer à une épopée fantastique, et j’ai tout de suite eu envie de faire partie d’un tel projet ».

Destiny 2 : Au-delà de la Lumière sera aussi accessible sur PS5 au lancement de la machine, le 10 novembre chez nous. Voici également le trailer de lancement de cette extension censée donner un nouveau souffle au jeu et l’installer durablement sur les consoles de nouvelle génération.