À moins de trois semaines avant sa sortie, Desperados III prend encore le temps d’introduire ses personnages jouables. Et c’est Kate O’Hara qui s’y colle, redoutable séductrice qui usera de tous ses charmes pour mener ses objectifs à bien.

Ce nouveau trailer de Desperados III nous permet surtout d’apprécier le travail effectué par Mimimi Games et de constater que l’on retrouvera beaucoup des ingrédients de Shadow Tactics : Blades of the Shogun. Au regard de la qualité de ce dernier, on ne peut que s’en réjouir.

Vous en voulez la preuve ? Une démo jouable est désormais disponible sur GOG.com, à récupérer en cliquant ici.

Desperados III sera donc disponible le 16 juin sur PC, PS4 et Xbox One. Profitons du dernier carnet de développeurs également mis en ligne par THQ Nordic.