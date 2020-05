À moins d’un mois de son arrivée, Desperados III présente ses mécaniques à travers une vidéo de 6 minutes de gameplay mise en ligne par THQ Nordic et les développeurs de Mimimi Games.

Si vous ne savez pas de quoi il est sujet lorsque l’on parle de Desperados III cette vidéo est donc faite pour vous.

Le jeu vous fera voyager à travers des lieux comme le Colorado, la Louisiane ou encore le Mexique et vous permettra de découvrir les origines de l’histoire du célèbre John Cooper. Une chevauchée fantastique que l’on vivra accompagné de ses acolytes. Hector Mendoza, Doc McCoy, Kate O’Hara, ou encore Isabelle Moreau seront donc de la partie et apporteront, grâce à leurs compétences, de nombreuses possibilités tactiques à l’aventure. Une aventure qu’il sera d’ailleurs possible de terminer sans tuer un seul adversaire.

Mais si l’envie vous prend vous aurez de multitudes possibilités pour vous diminuer les rangs de vos nombreux adversaires afin d’atteindre vos objectifs de mission, comme avec ce mode planification qui permet de programmer une suite d’actions pour mettre en place un plan qui se déroulera sans accroc.

Prévu pour Xbox One, PS4 et PC, Desperados III sera disponible le 16 juin prochain. Et si vous n’avez pas encore craqué, sachez qu’une édition collector est aussi de la partie.