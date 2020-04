C’est promis, THQ Nordic et les développeurs de Mimimi Games dévoileront tout prochainement la date de sortie de Desperados III. Pas attendu avant l’été prochain, le jeu s’offre aujourd’hui une poignée de nouvelles images mais surtout une vidéo pour nous présenter l’édition collector qui sera proposée dans nos boutiques sur PC, PS4 et Xbox One.

Au programme de ce collector à 120€ : 5 figurines des Desperados (John Cooper, Kate O’Hara, Doc McCoy, Isabelle Moreau et Hector Mendoza), une boîte à musique, la bande-son sur disque, un artbook, le Season Pass du jeu (3 missions supplémentaires à venir plus tard dans l’année), 8 cartes postales et une copie du jeu, le tout dans un joli coffret.

On a en tout cas grand hâte de découvrir la tactique et l’infiltration dans l’Ouest sauvage de Desperados III. Pour l’heure c’est donc avec une nouvelle poignée d’images que l’on prend notre mal en patience, entre deux parties de l’excellent Shadow Tactics : Blades of the Shogun pour ne pas perdre le main.