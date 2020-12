Nouvelle mise à jour pour l’excellent Desperados 3 qui rajoute, gratuitement, un mode Prime (Bounty) au jeu de base.

Un mode de jeu dans lequel les joueurs peuvent choisir les personnages qu’ils souhaitent jouer et ce, dès le second chapitre. Du pain bénis pour les chasseur de trophée qui trouveront là un moyen de se simplifier la vie pour certains défis.

La mise à jour ne s’arrête pas là puisqu’elle met également à la disposition des joueurs un éditeur de niveaux très light. Grâce à des commandes précises tout le monde peut maintenant éditer les niveaux et les remanier à volonté. Ajouter des paquets de dynamite, supprimer certains ennemis ou ajouter des éléments de décors est donc maintenant possible et permettra de rendre les choses un peu plus folles ou, pourquoi pas, encore plus compliquées.

Mimimi Games prend les choses très aux sérieux puisque le studio a mis en ligne un petit tutorial pour expliquer comment se servir de ce nouvel outils. Vous trouverez ainsi un guide complet, à cette adresse, pour vous aider à mieux comprendre la chose. Les plus courageux pourront même soumettre leurs réalisations à la communauté afin d’en faire profiter tout le monde.

Disponible sur PC, Xbox One et PS4 depuis le mois de juin, Desperados 3 reste l’un de nos gros coup de cœur de l’année 2020. Une production à ne rater sous aucun prétexte si vous êtes fans du genre.