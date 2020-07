Tout en présentant le casting des voix anglophones de Yakuza : Like A Dragon, SEGA a mis en ligne un nouveau trailer de son jeu et a annoncé la présence de sous-titres en français. Mine de rien c’est un événement puisque cet épisode sur le premier de la franchise à profiter d’une traduction française.

Côté voix anglophones, voici les informations révélées par l’éditeur lors du Comic-Con@Home :

Kaiji Tang incarnera Ichiban Kasuga, le protagoniste de l’histoire qui vient d’être libéré après avoir passé 18 ans en prison.

George Takei incarnera Masumi Arakawa, le patriarche de la famille Arakawa.

Andrew Morgado incarnera Koichi Adachi, un ancien policier qui essaie de découvrir la vérité.

Greg Chun incarnera Yu Nanba, un ancien infirmier qui veut se racheter.

Elizabeth Maxwell incarnera Saeko Mukoda, une barmaid qui veut accomplir une mission bien particulière.

Enfin, en plus des versions Xbox One, PS4 et PC déjà annoncées, Yakuza : Like A Dragon a été officialisé sur PS5. Les acheteurs de la version PS4 pourront profiter du titre sur PS5 sans repasser à la caisse, comme tel sera le cas sur Xbox entre la One et la Series X. Mais si la version Xbox Series X de Yakuza : Like A Dragon sera disponible dès le lancement de la console, la mouture PS5 n’arrivera quant à elle que plus tard (sans précision pour le moment).