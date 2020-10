Demon’s Souls a été largement mis en avant cette semaine, à la faveur de plusieurs previews ainsi que d’exhibitions à base de vidéos et images. On profite du week-end pour se poser et faire un bref point sur ce qui a été montré concernant cette exclusivité PlayStation 5, probablement le titre que l’on attend le plus sur la nouvelle machine de Sony.

Demon’s Souls, du gameplay

Au-delà d’une technique qui donne envie de plonger sans plus attendre dans ce remake, cette vidéo de Demon’s Souls nous permet notamment d’apprécier la nouvelle caméra mise en place dans le jeu. Les vieux de la vieille pourront opter pour l’angle de vue d’origine via un petit tour dans les options du jeu, et ils pourront aussi appliquer un filtre visuel apparemment destiné à rappeler l’aspect du jeu dans sa version PS3 ou alors se faire plaisir avec un filtre noir & blanc, voire un mode Photo inédit. En 4K, ce remake s’affichera à 30 images par seconde en mode Cinematic et à 60 fps en mode Performance.

Et si Sony et Bluepoint Games ont également confirmé la non présence d’options de difficulté (l’expérience sera la même qu’à l’origine, sur ce plan), ils ont aussi promis le plein de nouveaux contenus tout en réfutant l’idée d’une sixième Archstone active. Pas de nouveau monde, non, mais le plein de roulades ! Oui, ce Demon’s Souls version 2020 offrira jusqu’à huit différentes directions pour rouler et rouler, encore et encore. Les fans de la première heure auront la possibilité, là encore, de limiter les roulades à quatre directions comme sur PS3.

Du côté de la création du personnage, de nouvelles options permettront d’obtenir un personnage plus personnalisé qu’auparavant. Des personnages mêmes, puisque plusieurs pourront être stockés dans le Nexus pour ceux qui voudront permuter de perso (moyennant des âmes, bien sûr). Enfin, le Fractured Mode se révèle finalement être un mode miroir. Pourquoi pas.

Demon’s Souls, le remake de l’OST



La bande-son de Demon’s Souls passe elle-aussi à la moulinette. Sony a ainsi confirmé la ré-imagination de l’OST et son enregistrement dans les studios Air de Londres « avec un orchestre et une chorale de renommée mondiale ». Des pistes musicales qui seront donc à redécouvrir alors que « de nouveaux bruits » enrichiront également l’ambiance sonore du jeu.

Un avant-goût de la bande-son, qui sera commercialisée à partir du 26 novembre au format numérique (plus tard sur CD et vinyle), est disponible avec la piste ci-dessous.

Demon’s Souls, les nouveaux screenshots