Rumeur de plus en plus insistante, le remake de Demon’s Souls a donc été confirmé hier soir lors de la présentation dédiée aux jeux PS5. Difficile de cacher notre joie à la vue de ce tout premier trailer qui s’apprécie plus que jamais en 4k

Peu d’information à se mettre sous la dent. Tout juste sait on que Sony Interactive Entertainment a confié ce remake de Demon’s Souls à Bluepoint Games ce qui présage un travail de qualité. Le jeu proposera deux modes graphiques: un premier dédié à la fidélité de l’oeuvre originale et l’autre aux performances. Difficile de voir ce que représente ce mode fidélité puisque le Demon’s Souls original de 2009 était assez catastrophique techniquement.

Pour le reste on espère retrouver la totalité de ce qui faisait le charme du jeu original à savoir sa difficulté, son jeu en ligne, sa gestion des World Tendency ou encore son level design remarquable. Bref on ne sait pas pour vous, mais nous on a définitivement hâte.

Malheureusement il va falloir se montrer patient avant d’en savoir davantage. Et quoi de mieux pour passer le temps que ces tous premiers screenshots qui donnent encore plus envie de se replonger dans cette aventure épique ?