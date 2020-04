Depuis hier, les joueurs PS4 et Xbox One ont la possibilité de faire leurs premiers pas sur la Lune de Deliver Us The Moon. Déjà connu des joueurs PC, le titre de KeokeN Interactive fête sa sortie à 24,99€ sur nos consoles avec un trailer que voici.

Quant à ceux qui préfèrent les version physiques, Wired Productions (via Just For Games en France) annonce l’arrivée le 14 août prochain (aussi sur PC et Nintendo Switch) d’une édition boîte Deluxe de Deliver Us The Moon. Facturée 29,99€, cette version se constituera du jeu et de bonus numériques : un artbook de 100 pages et la bande-son.

Un collector est également au programme, dévoilé prochainement.