À la portée des joueurs PC depuis 2017, le sympathique Deep Sky Derelicts nous avait fait plutôt bonne impression même si nous n’avons jamais pris le temps de transformer l’essai. Alors forcément, quand 1C Entertainment et Snowhound Games annoncent l’arrivée le 24 mars de la Definitive Edition de leur RPG-tactique/rogue-like/jeu de cartes sur consoles, on a envie de s’y intéresser.

Prévue sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, cette version embarquera toutes les mises à jour et contenus supplémentaires (les deux extensions New Prospects et Station Life) du jeu pour une expérience forcément plus aboutie et complète que la version d’origine.

Les joueurs PC auront aussi l’opportunité de mettre la main sur ce Deep Sky Derelicts : Definitive Edition, au prix de 24,99€ comme sur consoles.

Vous pouvez toujours retrouver notre preview PC du jeu pour en savoir plus sur son concept.