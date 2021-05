Retour en 2018. Dans un bref communiqué, Koch Media annonçait l’acquisition de la célèbre licence TimeSplitters en la confiant à son label Deep Silver. Ça, c’était quelques mois à peine après que la franchise ait d’abord été récupérée (puis lâchée) par THQ Nordic. Depuis plus de 2 ans maintenant, Deep Silver est bien discret sur l’avenir de la licence mais les choses bougent enfin aujourd’hui.

Steve Ellis et David Doak, les fondateurs de feu Free Radical Design et créateurs de TimeSplitters, viennent en effet d’être réunis par Deep Silver aux côtés d’autres anciens développeurs du studio. Leur but ? Former une nouvelle équipe et donner naissance à un tout nouveau jeu TimeSplitters.

« Pouvoir enfin être en mesure de confirmer que le studio a été créé et que nous avons déjà tout prévu pour le prochain jeu TimeSplitters est vraiment formidable. Même si nous ne pouvons pas encore vous en dire davantage, nous avons hâte de partager plus d’informations avec les fans très prochainement ». Steve Ellis, Studio Development Director chez Free Radical Design

Vous l’aurez compris, on ne sait encore rien de ce futur TimeSplitters dont le développement n’a d’ailleurs pas commencé. L’heure est encore à peaufiner la construction de la nouvelle équipe basée à Nottingham. Patience donc, même si les fans ont donc déjà de quoi être ravis.