Invité principal du State of Play diffusé la nuit dernière, Deathloop a eu droit à une large exhibition de gameplay. Une vidéo de près de 10 minutes a ainsi été diffusée par Bethesda pour nous donner un aperçu de ce à quoi ressemblera une traque de l’un des Visionnaires dans ce FPS d’action-infiltration signé Arkane Lyon.

C’est Aleksis que notre héros tente d’éliminer dans cet extrait de gameplay, l’occasion d’en apprendre plus sur les armes à disposition mais aussi et surtout sur les capacités uniques de Colt à utiliser pour combattre. Cette même séquence voit également l’intervention de Julianna, une ennemie (incarnée soit par l’IA, soit par un autre joueur) qui s’inscrute dans la session pour nous faire échouer.

Capturée sur PS5, cette nouvelle vidéo de Deathloop a de quoi soulever un certain engouement. C’est d’autant plus vrai pour les fans de Dishonored même s’ils ne seront pas les seuls à surveiller la sortie du jeu le 14 septembre sur PS5 et PC.