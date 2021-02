Dévoilée hier lors du State of Play, la nouvelle bande-annonce de Deathloop a deux objectifs.

Le premier est d’introduire l’une des chansons originales du jeu, un titre baptisé Déjà-Vu, écrit par Sencit Music en collaboration avec l’artiste FJØRA. Le second but de cette longue vidéo à base de gameplay (à retrouver ci-dessous en version française) est de mettre en scène « l’une des nombreuses fois où Colt affronte Frank Spicer “Le Baratineur” et son équipe ».

Colt, c’est le personnage principal de Deathloop. Un héros coincé dans une boucle temporelle avec 8 cibles à affronter dans un délai de 24h, le fameux Franck de la vidéo étant l’une de ces cibles. Le trailer n’oublie aussi pas d’illustrer Julianna, l’antagoniste de Colt qu’il sera aussi possible d’incarner lorsque l’on voudra envahir la partie d’un autre joueur en ligne.

Tout ça pour rappeler que Deathloop sortira le 21 mai prochain, en exclusivité sur PS5 et PC.