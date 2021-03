Dans Deathloop, le joueur incarneront un personnage coincé dans une boucle temporelle avec, pour s’en échapper, 8 cibles à affronter dans un délai de 24h. Un concept que Arkane Lyon choisit de détailler avec une longue vidéo à retrouver ci-dessous.

Dinga Bakaba, directeur du jeu, explique les caractéristiques de la temporalité sur Blackreef, rappelant notamment que les joueurs conserveront leurs armes et aptitudes entre les boucles, que de nouveaux pouvoirs seront à débloquer au fil de la progression et que les Visionnaires, les fameuses 8 cibles à abattre, seront à trouver parmi les 4 districts du jeu et les 4 moments de la journée à découvrir.

Côté planning rien ne change, Deathloop reste calé au 21 mai prochain sur PC et en exclusivité console sur PS5.