Discret depuis son annonce lors de l’E3 2019, Deathloop, le prochain titre d’Arkane Studios c’est enfin dévoilé un peu plus en détails lors de la présentation de la PS5 hier soir.

Outre le trailer ci-dessus, le site officiel dévoile également qu’en plus du jeu solo, il y aura bien une dimension multijoueur dans Deathloop. En effet il sera possible d’incarner Julianna et d’envahir la partie d’un autre joueur pour devenir son rival. Le but sera alors de tuer Colt (le personnage que l’on incarne dans l’aventure solo) et ainsi l’empêcher de gagner sa liberté. Petite cerise sur le gâteau : le joueur envahi ne sera pas averti de cette intrusion.

Bien évidemment, le studio est conscient que des joueurs n’apprécieront que très moyennement cette possibilité, c’est pourquoi il sera possible de désactiver cette partie du jeu pour en profiter tranquillement dans son coin.

La murder party est prévue en fin d’année sur PC et uniquement PS5 dans un premier temps pour les consoles.