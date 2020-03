505 Games avait promis d’apporter Death Stranding aux joueurs PC à l’été 2020, c’est finalement dès le 2 juin que le jeu de Hideo Kojima sortira (Steam et Epic Games Store). Une arrivée qui se fera sous le signe de bonus, dont du contenu conçu en collaboration avec Half-Life comme on peut l’apercevoir à la toute fin de la vidéo ci-dessous.

Au-delà d’un Headcrab sur la tête de Sam Porter, cette future version PC de Death Stranding sera agrémentée des éléments suivants : une sélection de visuels issus de l’artbook digital The Art of DEATH STRANDING, l’OST numérique avec des musiques bonus et des objets cosmétiques (casquettes Bridges argentées et dorées, lunettes Ludens Mask, blindages et squelettes renforcés dorés et argentés).

Une édition physique sera aussi proposée dans nos boutiques, renfermant tous les éléments ci-dessus avec un boîtier Steelbook en prime.

Côté caractéristiques, on sait simplement que Death Stranding se présentera sur nos PC avec un mode photo, un frame-rate évidemment plus élevé que sur PS4 et une prise en charge des écrans ultra larges.