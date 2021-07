Sony et Kojima Productions ont profité du State of Play d’hier soir pour glisser la date de sortie de Death Stranding Director’s Cut. La version étendue et améliorée du jeu initialement paru sur PS4 (puis sur PC) sera disponible le 24 septembre sur PS5. Avec son lot d’optimisations donc, notamment mises en avant dans le nouveau trailer diffusé pour l’occasion.

Sur PS5, Death Stranding se présentera avec une interface utilisateur améliorée, des temps de chargements réduits et différents modes d’affichage (Performance ou Qualité) pour privilégier la fluidité ou la résolution. Bien sûr, la DualSense ne sera pas en reste. La manette PS5 aura droit à ses retours haptiques et à l’utilisation des gâchettes adaptatives.

Death Stranding Director’s Cut intègrera aussi le contenu post lancement du jeu sur PS4 ainsi que quelques éléments inédits, dont de nouvelles missions. Du contenu supplémentaire « soigneusement intégré à l’expérience de base » nous dit-on.

Ceux qui possèdent déjà le jeu sur PS4 se verront offrir la possibilité d’acheter l’édition numérique Deluxe en échange de 10€.