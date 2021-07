Avis aux amateurs de Titan Souls, l’équipe d’Acid Nerve vient de revenir sur le devant de la scène. Leur nouveau jeu, Death’s Door, est désormais disponible sur Steam et se télécharge en échange de 19,99€, ainsi que sur Xbox Series X|S. Une arrivée évidemment fêtée avec un trailer que voici.

Mais qu’est-ce donc que Death’s Door ? Un action-RPG où l’on incarne un corbeau, chargé de collecter les âmes des défunts. Un travail comme un autre a priori, jusqu’au jour où l’âme fraîchement collectée par notre héros est volée puis emmenée vers des « terres hantées par des créatures tordues ».

Des colosses à chasser et à traquer avec armes de mêlée, attaques à distance et pouvoirs magiques à la clé. Un système d’amélioration est évidemment de la partie, ainsi que des capacités à débloquer au fil des heures de jeu. Le programme est relativement classique donc, reste à voir si Death’s Door se démarque réellement par son univers ténébreux et ses personnages décrits comme insolites.