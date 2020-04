Révélé l’année passée, Deadly Premonition 2 aura pris son temps avant de s’offrir une date de sortie. Deadly Premonition 2 : A Blessing in Disguise, de son petit nom complet, sera ainsi disponible le 10 juillet en exclusivité sur Nintendo Switch.

Place au nouveau trailer du dernier bébé de Swery.

Rising Star Games et TOYBOX en profitent pour signaler la mise à disposition du jeu en pré-commande sur l’eShop.

Rappelons que dans cette suite à Deadly Premonition, les joueurs découvriront les agents Davis et Jones et feront face à une nouvelle enquête impliquant Le Carré. Une suite oui, mais aussi un prologue puisqu’il s’agira également de retrouver York et de revenir dans le passé de Le Carré pour tenter de lever le voile sur de sombres mystères.