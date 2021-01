En attendant l’arrivée prochaine de Fatal Falls, la nouvelle extension de Dead Cells, Motion Twin et Evil Empire annoncent une période d’essai gratuit pour leur jeu sur Nintendo Switch.

Du 26 janvier au 1er février, les joueurs Switch pourront en effet se tourner vers l’eShop pour télécharger et jouer gratuitement à l’intégralité de Dead Cells. Ceux qui seront séduits par cette excellente expérience bordelaise pourront opter pour une nouvelle édition The Fatal Seed Bundle contenant le jeu de base, le DLC The Bad Seed et le nouveau contenu à venir.

Toujours sur Switch, mais aussi sur PC, PS4 et Xbox One, le jeu bénéficiera d’une réduction de 50% à partir de la semaine prochaine.