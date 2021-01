On en parlait la semaine passée, l’édition The Fatal Seed Bundle de Dead Cells est désormais disponible sur Switch (19,99€). Une arrivée qui coïncide donc avec la sortie de la nouvelle extension du jeu de Motion Twin et Evil Empire : Fatal Falls.

Affiché à 4,99€ sur PC et consoles, ce nouveau DLC de Dead Cells se compose de deux nouveaux biomes (Temples Brisés et Rivages Éternels), d’un nouveau boss ainsi que d’objets et d’armes inédits.

On nous précise que pour fêter cette arrivée, le DLC précédent (The Bad Seed) est temporairement proposé en échange de 3,49€ alors que le jeu de base s’affiche à 12,49€ pendant quelques jours.