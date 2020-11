Comme beaucoup d’autres, Dead by Daylight profite de l’arrivée des consoles next-gen cette semaine pour se mettre à jour sur PS5 et Xbox Series X / Series S.

Dead by Daylight sur Xbox Series X|S

Disponible dès aujourd’hui, la version Xbox Series de Dead by Daylight est récupérable gratuitement pour les détenteurs du jeu sur Xbox One via une mise à jour permettant notamment de conserver toute sa progression. Egalement accessible via le Xbox Game Pass, avec aussi un Perk gratuit pour les membres Ultimate, cette version du jeu de survie-horreur de Behaviour se présente en 4K et 60 fps.

Dead by Daylight sur PS5

Accessible dès le 12 novembre là où la PS5 est lancée à la même date, le 19 novembre pour les autres, la version PS5 de Dead by Daylight prend elle-aussi la forme d’une mise à jour gratuite pour ceux qui possèdent le jeu sur PS4 ou qui l’ont récupéré via leur abonnement PS Plus. Transfert de la progression, affichage 4K à 60 fps, le menu est le même que sur l’autre machine next-gen.

Dans les deux cas, Behaviour promet de poursuivre la mise à jour technique de son jeu dans les semaines à venir tout en proposant du contenu gratuit et en continuant de soigner les versions sur les autres supports.