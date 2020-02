Même s’il n’a pas été à la hauteur de nos espérances lors de son arrivée sur PC en septembre 2019, Daymare : 1998 reste un projet dont les origines ne nous laissent pas indifférents. On partage donc volontiers l’annonce d’Invader Studios quant à l’arrivée de son survival-horror sur PS4 et Xbox One le 28 avril prochain.

Avec l’aide de l’équipe de Slipgate Studios, le studio italien va donc proposer son expérience aux joueurs console “sans rien sacrifier de la version PC d’origine”. Bien heureusement cela dit, le jeu n’étant de toute manière pas une prouesse technique sur PC. Pas d’éléments inédits au programme alors que le gameplay, ayant été initialement élaboré pour le jeu au pad sur PC, ne posera aucun soucis d’adaptabilité sur PS4 et Xbox One.

En attendant son arrivée, Daymare : 1998 se montre dans sa version PS4 avec quelques screenshots. Vous pouvez également retrouver notre test PC par ici pour savoir à quoi vous attendre.