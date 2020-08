Alors que FoxNext Games, la division jeu vidéo de la 20th Century Fox (avant les opérations de Disney puis le renaming en 20th Century Studios), a disparu en début d’année et ses studios vendus à Scopely, on apprend aujourd’hui que l’une de ces équipes, Cold Iron Studios, change encore une fois de main.

C’est Daybreak Games, société à qui l’on doit notamment EverQuest, PlanetSide 2 et H1Z1, qui récupère le studio créé par des anciens de Cryptic Studios et dont on rappelle qu’il compte dans ses rangs des individus impliqués sur Borderlands, BioShock Infinite, DOOM ou encore Metroid Prime 3.

Désormais sous la houlette de Daybreak Games donc, l’équipe de Cold Iron Studios planche toujours sur son projet Alien en chantier depuis belle lurette et les développeurs en place ne seront pas impactés par cette nouvelle acquisition. Craig Zinkievich, co-fondateur du studio, se dit évidemment heureux de rejoindre les rangs de Daybreak Games tout en assurant que son équipe continuera d’opérer de manière indépendante, mais avec le soutien de Daybreak Games, sur le développement de ce futur FPS Alien.