Le moins que l’on puisse dire c’est que 2020 n’aura pas été riche en information concernant Darkest Dungeon 2. Alors que l’on s’approche doucement de la fin de l’année, Red Hook Studios a tout de même eu la bonté de lâcher un nouveau trailer (à peine plus long que le tout premier teaser) ainsi que quelques informations.

Un trailer dans lequel on retrouve toute l’ambiance si réussie du premier opus avec la voix de Wayne June qui nous régale et la musique signée Stuart Chatwood qui nous rappelle tous les bons (et les moins bons) moments passés sur le premier opus.

En février 2019, lors de son annonce, on espérait voir le jeu débarquer, au moins en accès anticipé, en 2020. Si on ne s’est pas loupé sur l’early-access on a en revanche été un poil optimiste pour la date de sortie. En effet le jeu n’arrivera qu’en 2021, avec un accès anticipé réservé à l’Epic Game Store.

Pour le reste il va falloir encore attendre un peu avant de connaitre les bases du gameplay, les détails de l’histoire ainsi que toutes les horreurs que Red Hook Studios aura su trouver pour nous rendre encore un peu plus taré.