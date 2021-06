En amont de l’E3 2021, Bandai Namco avait le pris de temps de montrer House of Ashes. Le prochain volet de la Dark Pictures Anthology s’est ainsi illustré avec une vidéo dédisée à son scénario et en a profité pour préciser sa sortie : le 22 octobre sur PC, PS4, PS5, One et Xbox Series X|S.

Dans House of Ashes, on se retrouvera au cœur des ruines d’un temple sumérien après un effondrement de terrain lors d’un échange de tirs entre militaires américains et forces irakiennes.

Comme avec les précédents épisodes, les joueurs seront confrontés à des choix cruciaux et à des dilemmes qui scelleront le destin des soldats dans un environnement en proie à une force maléfique.

1 de 8

La sortie de The Dark Pictures : House of Ashes se fera notamment via une édition collector Pazuzu (avec figurine à la clé) et dans un Triple Pack réunissant les trois jeux Dark Pictures Anthology disponibles (Man of Medan, Little Hope et House of Ashes).