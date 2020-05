Les développeurs de Mirari&Co annoncent, via un court trailer, l’arrivée sur Steam en accès anticipé de Dark Light, un jeu d’action et de plateforme.

Disponible dès demain donc, vendredi 8 mai, Dark Light mettra les joueurs aux commandes d’un Dark Hunter dans un monde apocalyptique baignant dans une atmosphère cyberpunk. On y affrontera des créatures invisibles à l’œil nu ne pouvant être détectées que grâce à la lumière émise par le drone qui nous accompagne.

Comme souvent on nous promet monts et merveilles avec un arsenal varié que l’on pourra améliorer de différentes façons, de nombreuses compétences permettant d’adapter son style de jeu et des niveaux non linéaires pour explorer les dark zone à sa guise.

Cette première version jouable représente environ 60% de la version finale et ne contiendra que 40% du contenu prévu. Les joueurs pourront y explorer deux mondes différents (4 dans la version définitive), et utiliser 9 armes pour terrasser les dix sortes d’ennemis et les trois boss disponibles. Dans sa version finale Dark Light proposera pas moins de 25 armes, 20 types de monstre et beaucoup plus de boss.

Dark Light devrait ensuite débarquer sur PC et Nintendo Switch d’ici 1 an, même si les développeurs n’écartent pas la possibilité de modifier ce délai en fonction des retours des joueurs.