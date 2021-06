À la recherche d’un peu de verdure dans votre ludothèque ? Grow : Song of the Evertree déboule en vidéo avec l’idée de débarrasser le royaume d’Alaria d’un mal, le Withering, qui le ronge et de revitaliser l’arbre sacré Evertree.

N’attendez pas un jeu d’action-aventure, ce titre de Prideful Sloth et 505 Games s’abordera comme un immense jardin qu’il faudra aider à reverdir et à développer.

En tant qu’alchimistes d’Everheart, les joueurs apprendront à nourrir, soigner et faire pousser des mondes nouveaux et uniques au sein des branches de l’Evertree. Lorsque les anciens habitants reviendront et que la vie commencera à s’épanouir à nouveau, les joueurs pourront les rencontrer, comprendre leurs histoires et construire une ville de rêve pour accueillir une communauté florissante.

Vivre l’aventure comme bon nous semble, c’est la liberté que Grow : Song of the Evertree veut nous offrir, avec des activités allant de l’exploration à la résolution d’énigmes en passant par la collecte, la pêche, la création de graines et l’aide aux PNJ.

Sortie prévue cette année sur PC (Steam), PS4, Xbox One et Nintendo Switch.