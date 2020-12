Cyberpunk 2077 a beau faire des vagues, principalement sur consoles, le jeu de CD Projekt RED n’en reste pas moins l’un des événements vidéoludiques de l’année. Même le Death Stranding d’Hideo Kojima n’hésite pas à s’appuyer sur le titre pour revenir au premier plan en cette fin d’année et s’offrir du nouveau contenu, uniquement sur PC.

Depuis peu, il est ainsi possible de découvrir de nouvelles missions « mettant en scène les personnages et le lore de Cyberpunk 2077 », de nouvelles possibilités de gameplay (fonction de hacking pour appliquer des effets de négatifs à des machines ennemies, pour empêcher l’activation des capteurs Mules ou encore pour court-circuiter l’électronique des camions Mules) mais aussi plein d’éléments esthétiques et de l’équipement :