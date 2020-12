On ne sait plus trop quoi faire en attendant l’arrivée de Cyberpunk 2077, et il semblerait que ça soit un peu la même chose chez CD Projekt RED qui en arrive à diffuser un trailer pour présenter le mode photo de son prochain titre.

Totalement inutile et donc parfaitement incontournable, ce gadget proposera différents modes de mise en scène pour inonder les réseaux sociaux de vos meilleures prises de vue. Gestion de l’éclairage, des couleurs, de la position de votre avatar ou encore de son attitude sur le cliché, vous pourrez jouer avec tous ces paramètres avant de soumettre ça au monde entier.

Bref, nous aussi on s’impatiente un peu en attendant ce 10 décembre, le jour où débarquera Cyberpunk 2077 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.