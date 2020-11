S’il n’arrivera finalement pas avant le 10 décembre, le très attendu Cyberpunk 2077 trouve le moyen d’occuper le devant de la scène à la faveur d’une nouvelle exhibition de gameplay. Hier soir, l’équipe de CD Projekt force Rouge a ainsi diffusé une séquence de 10 minutes de son jeu en alternant les images de la version Xbox One X avec celles du jeu sur Xbox Series X (via la rétrocompatibilité).

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de visionner cette vidéo, on vous laisse l’apprécier ci-dessous.

Sur la nouvelle Xbox, tout comme sur PS5, Cyberpunk 2077 ne se montrera pour le moment que via les compatibilités ascendantes des versions One et PS4. Rappelons qu’il faudra attendre quelques mois pour que le dernier né de CD Projekt RED s’affiche à la hauteur des performances des nouvelles consoles de salon, via une future mise à jour gratuite.

Envie de savoir à quoi ressemblera le titre sur PS4 Pro ? Une nouvelle vidéo sera diffusée d’ici peu promet le studio.