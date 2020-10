Un simple message posté sur les réseaux sociaux nous apprend que Cyberpunk 2077 n’arrivera finalement pas le 19 novembre prochain. Déjà retardé une première fois (il était initialement annoncé pour le 16 avril 2020), le très attendu jeu de CD Projekt RED voit sa sortie être repoussée de 21 jours supplémentaires pour finalement être calée au 10 décembre 2020.

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

Dans le message en question, Adam Badowski et Marcin Iwiński, à la tête de CD Projekt RED, font savoir que la préparation et les tests des « 9 versions du jeu » (faites le compte) nécessitent un laps de temps supplémentaire, d’autant plus avec une équipe en télétravail. « Puisque Cyberpunk 2077 a quasiment évolué vers un titre nouvelle génération en cours de route, nous devons nous assurer que tout fonctionne correctement et que toutes les versions tournent avec fluidité » commentent Badowski et Iwiński. « Nous avons conscience que ça peut sembler irréaliste quand quelqu’un vous dit que 21 jours peuvent faire la différence sur un jeu aussi complexe et massif, mais c’est vraiment le cas. »

Quant à ceux qui se posent la question du passage en phase gold de Cyberpunk 2077, les deux têtes pensantes du studio expliquent que, certes, « le jeu est complet avec tout son contenu » mais qu’il reste encore à bosser sur les améliorations apportées via le pach day one du jeu. « C’est cette période-là que nous avons mal calculée » confessent-ils.

Rendez-vous est donc donné au 10 décembre pour retrouver Cyberpunk 2077 sur PC, Stadia, PS4 et Xbox One ainsi que, via la compatibilité, sur PS5 et Xbox Series X/S.