À l’occasion du premier match des finales NBA, les téléspectateurs nord-américains ont eu l’occasion de découvrir un clip promotionnel de Cyberpunk 2077.

Une courte séquence à (re)visionner ci-dessous dans laquelle Keanu Reeves, qui incarnera un certain Johnny Silverhand dans le jeu de CD Projekt RED, faut-il le rappeler, invite les joueurs à le rejoindre dans les rues de Night City.

C’est en effet tout bientôt, le 19 novembre, que Cyberpunk 2077 verra le jour sur PC, PS4 et Xbox One. Le jeu sera, par extension, aussi jouable sur Xbox Series X et PS5 à cette date mais la véritable mise à jour technique, censée tirer partie des capacités des nouvelles consoles, n’arrivera que plus tard (à une date encore indéterminée).