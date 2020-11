CD Projekt RED l’avait promis, une longue vidéo de gameplay a été diffusée hier soir pour la version PlayStation de Cyberpunk 2077. Quelques jours après avoir exhibé son jeu sur Xbox One (et Xbox Series X, via la rétrocompatibilité), le studio polonais s’attarde donc sur la version PS4 Pro (et PS5, toujours via la rétrocompatibilité) avec une séquence que voici.

On vous laissera juger des différences (ou pas) entre les versions sur console de Cyberpunk 2077, le verdict sera de toute manière donné le 10 décembre prochain lorsque le jeu se pointera sur le supports en question mais aussi sur PC et Stadia.