PGA 2K, Mario Golf, Everybody’s Golf ou encore Dangerous Golf, le swing a toujours eu droit à sa petite place sur le terrain vidéoludique. Parfois même sous des formes assez inattendues. Mais, qui aurait réellement pu penser qu’un tel sport pouvait faire bon ménage avec le Metroidvania et son cousin, le rogue-like ? Comme le montre le trailer ci-dessous, la réponse pourrait apparemment se trouver chez Chuhai Labs. En effet, l’équipe de Liam Edwards s’est laissée imaginer une expérience où il s’agirait, ni plus, ni moins, d’échapper au Purgatoire Golfique afin de devenir une légende. Voici Cursed to Golf.

Green Dead Redemption

Cursed to Golf met en scène un golfeur qui, au moment de porter le put de la victoire dans un tournoi international, se fait frapper par la foudre, l’envoyant dans ledit purgatoire. Souhaitant lever la malédiction qui pèse sur lui et ainsi retourner dans le monde des vivants, notre héros n’aura nul autre choix que de triompher des 18 trous de l’antichambre. Selon les règles allouées par le comité des clubs divins de golf, l’objectif sera alors d’atteindre le drapeau sans dépasser le score PAR défini (c’est-à-dire, le nombre limite de coups). Toutefois, le chemin vers le salut n’aura rien d’une simple partie un dimanche doux et ensoleillé.

Pour cause, des pièges et obstacles de type trinitrotoluène (ou TNT), ventilateurs, murs d’épines, sables mouvants ou encore portails de téléportation seront là pour rendre la tâche plus corsée que prévue. Mais, de son côté, le joueur ne sera pas totalement lésé puisque pour se défaire, il pourra compter sur la présence d’améliorations spirituelles, de balles spéciales et de totems destinés à augmenter le nombre de coups disponibles. Qui plus est, chaque parcelle du parcours est dirigée par un Caddie Légendaire qui, derrière son apparence spectrale, sera là pour l’aider dans sa quête de rédemption.

Au programme, c’est donc des donjons procéduraux, générés à travers 4 biomes distincts, contenant plein de mini-jeux et de défis, qu’attendent les amateurs de golf et autre joueurs en recherche d’aventures loufoques en pixel-art. Partant de la sphère des jeux Flash, Cursed to Golf est à présent prévu sur PC et Nintendo Switch dans le courant de l’année 2022.